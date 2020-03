Coronavirus : le cap des 1.000 patients graves franchi en Île-de-France

"Nous avons passé le cap des 1 000 patients graves" en Ile-de-France, _"c’est plus qu’_un appel à l’aide", a lancé ce mercredi sur franceinfo Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Avec la Fondation de France et l'Institut Pasteur, il lance un appel aux dons pour soutenir les soignants, les chercheurs et les personnes fragiles. "On a besoin de toutes les équipes, de tous les personnels, qu'ils soient volontaires ou qu'on fasse appel à la réquisition", a-t-il ajouté.

"Un respirateur pour chaque malade grave"

Parmi les demandes de Martin Hirsch, mettre à disposition de chaque malade grave, un respirateur. "Je ne veux pas qu'on connaisse les difficultés qu'on a connues sur les masques, car les respirateurs permettent de sauver des vies. Les réanimateurs hier soir, qu'on a réunis jusqu'à tard pour compter ce dont on avait besoin, me disaient que ça aller piquer fort les yeux. Quand ils disent ça, c’est que la situation est grave."

Autre inquiétude, que les médicaments ne soient pas "en manque" au sein de l’AP-HP. "Il va falloir produire des médicaments essentiels et assurer l'approvisionnement. On est dans un moment qu’on peut qualifier de moment charnière. On peut y arriver, mais il faut que ces assurances soient là."