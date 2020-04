Coronavirus : le cap des 1000 décès à l'hôpital franchi en Auvergne-Rhône-Alpes

Selon le dernier bilan fourni ce dimanche soir par l'Agence régionale de santé, 1011 personnes sont mortes à cause du Covid-19 dans les hôpitaux de la région. Les départements les plus touchés sont le Rhône, la Loire, la Haute-Savoie et la Drôme.