Coronavirus : le Capitole de Toulouse éclairé en bleu pour les soignants

Toulouse rend hommage aux personnels soignants, mobilisés plus que jamais dans l'épidémie de Covid-19. Les habitants applaudissent aux fenêtres à 20h et depuis cette semaine, le Capitole est éclairé en bleu pour saluer le travail de ces hommes et femmes qui oeuvrent dans les hôpitaux.

Le maire, Jean-Luc Moudenc, explique l'initiative sur sa page Facebook : " Toulouse dit merci aux personnels soignants ! Pour leur témoigner notre soutien, eux qui luttent jour après jour contre le Covid-19, nous avons décidé d’éclairer chaque soir le Capitole en bleu".