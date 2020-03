Coronavirus : le carnaval des écoles de Périgueux est maintenu

La mairie de Périgueux annonce ce lundi matin que le carnaval des écoles qui doit avoir lieu mardi prochain, 17 mars, est maintenu. On attend 1000 enfants lors de cette manifestation.

Le carnaval des écoles de Périgueux qui doit avoir lieu mardi prochain 17 mars est maintenu. La ville de Périgueux confirme ce lundi matin que le carnaval des écoles aura bien lieu. Et ce malgré les mesures prises pour lutter contre le coronavirus et la suppression des manifestations où il y a plus de 1000 personnes.

On attend 1000 enfants pour le carnaval des écoles de Périgueux. Mais dans son communiqué, la ville précise que " les enfants seront présents par groupe de 250 élèves en même temps". Les diverses animations seront organisées par petits groupes de 9h à 16h30 sur la place Mauvard.

L'après-midi, des animations ouvertes à tous, DJ, danses celtiques, seront organisées sur les quais en attendant le traditionnel jugement de Pétassou vers 18h15 avant que le Monsieur carnaval ne soit brûlé sur des airs de musique irlandaises.

Ce lundi matin sur France Bleu Périgord, Frédéric Périssat, le préfet de la Dordogne a indiqué que pour les manifestations, les décisions seront prises au cas par cas . Une réunion se tenait sur le sujet ce matin en préfecture. Dans la journée, Frédéric Périssat doit s'entretenir avec des représentants de l'Union des maires de la Dordogne, dont son président Bernard Vauriac.