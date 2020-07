Coronavirus : le casse-tête des EHPAD face à la canicule

Dans la Villa du Rozat à Saint-Ismier, l'air frais contraste avec la chaleur de plomb et les 38 degrés affichés par le thermomètre à l'extérieur. Sur une table dans l'entrée, une dizaine de résidentes égrainent des tiges de lavande. Grâce à la climatisation, les pièces communes de l'établissement restent à bonne température. Une chance selon Colette Jay, directrice de l'établissement, qui aurait pu se voir contrainte de ne pas allumer l'air conditionné : "La climatisation centrale a fait l'objet d'une révision particulière d'entretien cette année à cause du coronavirus. Il fallait vraiment que l'on s'assure que les filtres fonctionnaient correctement pour éviter l'entrée du Covid-19 dans l'établissement. Notre système de climatisation est donc compatible avec les mesures sanitaires, et heureusement, sinon je ne sais pas comment on ferait."

L'utilisation de ventilateurs par un groupe de personnes est en revanche interdite, car cela favorise la circulation de l'air et des postillons et donc potentiellement du virus. Chaque chambre dispose néanmoins de rafraîchisseurs d'air achetés l'année dernière et dont les filtres sont encore en bon état.

Le mot d'ordre : s'hydrater

Si les climatiseurs fonctionnent, il faut aussi bien sûr penser à aérer les pièces et à hydrater les résidents, au moins un litre et demi par jour. Bien souvent, les personnes âgées n'ont pas la sensation de soif comme nous l'explique Catherine, aide-soignante : "Il faut surveiller les résidents qui ne boivent pas d'eux-mêmes et ne pas les oublier. Parfois, on doit leur imposer la pause boisson."

L'alimentation a aussi été adaptée : plus de fruits, de yaourts et de légumes dans les assiettes des pensionnaires. Assis à côté en blouse bleue, Maria elle aussi aide-soignante déplore des conditions de travail difficile : "Travailler sous un masque étouffant huit heures par jour avec la chaleur qu'il fait dehors, c'est très compliqué." L'épisode de canicule doit durer au moins jusqu'à samedi.