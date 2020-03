Coronavirus : le CEA de Saclay et la ville d'Étampes donne des masques au Centre Hospitalier Sud-Francilien

Dans la lutte face à la propagation du coronavirus en France et en Île-de-France, la ville d'Étampes et le CEA de Saclay, en Essonne, ont fait don de près de 400.000 masques au centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes. Le département et la Préfecture lance à nouveau leur appel aux dons.

Après un appel à solidarité lancé le 21 mars dernier par le département de l'Essonne et de la Préfecture, la CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de Saclay, en Essonne, a répondu favorablement en donnant 222.000 masques à destination du centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes, dont le CH de Dourdan. Cela permettra aux soignants en première ligne de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus.

La ville d'Étampes donne 160.000 masques

De son côté, la commune d'Étampes met également à disposition un stock de 160.000 masques pour le centre hospitalier Sud-Francilien.

Le département de l'Essonne et la Préfecture réitère leur appel aux Présidents des chambres du département pour collecter un maximum de masques et de blouses pour les médecins. Les collectivités et entreprises peuvent donner via la plateforme dons.materielschsf@chsf.fr ou se renseigner à la Préfecture.