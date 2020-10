Coronavirus : le centre Bretegnier à Héricourt restreint les visites

"L'épidémie repart et on anticipe". Face au risque de transmission du Covid-19, le Centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) Bretegnier à Héricourt, en Haute-Saône, décide de limiter les visites des familles aux patients. A partir de ce lundi 26 octobre, les visites se feront uniquement sur rendez-vous, dans la limite de 30 minutes, et avec deux personnes maximum. "On veut impérativement sécuriser nos patients, qui sont des personnes fragiles à risque, et nos personnels", indique-t-on en interne.

Unité Covid toujours active

Le CMPR Bretegnier dispose de 106 lits en hospitalisation complète et de 50 places en hôpital de jour. Le centre a également ouvert une unité Covid, toujours active, qui accueille des patients Colvid sortis de réanimation pour un long travail de rééducation. Ce vendredi 23 octobre, 3 patients Covid y étaient pris en charge, sur un total de 7 lits disponibles.

Comment faire pour rendre visite à un proche ?

En priorité : prise de rendez-vous en ligne sur le site de la Fondation Arc-en-Ciel, au plus tard la veille pour le lendemain

Pour les personnes ne disposant pas d’un accès Internet, il convient de contacter le secrétariat de l’établissement au 03.84.46.56.92

Dans un espace dédié afin que le respect des mesures barrières puisse être supervisé

Un rendez-vous maximum de 30 min

Deux personnes maximum par visite, mineur autorisé mais avec port du masque obligatoire quel que soit l’âge

Les horaires de visites : du mardi au vendredi de 16h à 19h et le samedi et dimanche de 14h à 19h

Le même protocole, avec visites limitées, est en place depuis ce lundi 19 octobre dans les trois Ehpads gérés par la Fondation Arc-en-Ciel dans le Nord Franche-Comté : Maison Blanche à Beaucourt, Résidence Surleau à Montbéliard et Résidence Les Vergers à Rougemont-le-Château.