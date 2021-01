Coronavirus : le centre d'appels pour la vaccination en Mayenne a besoin de volontaires !

Si vous souhaitez donner un coup de main au centre d'appels de la vaccination contre la Covid-19 en Mayenne, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme en ligne via le site du conseil départemental.

Depuis son ouverture, le jeudi 14 janvier, plus de 35.000 appels ont été émis vers le centre d’appels. Plus de 5 000 rendez-vous ont été fixés afin de permettre aux personnes de plus de 75 ans de se faire vacciner.

Il faut désormais assurer une permanence dans ce centre d'appels. C'est pourquoi le département lance un appel aux volontaires. Ces derniers assureront cette mission du lundi au samedi midi, sur les créneaux suivants :

► Du lundi au vendredi : 7h30 - 12h30 / 12h00 - 16h30 / 16h00 - 18h00

► Le samedi : 07h30 - 12h00