Coronavirus : le centre de dépistage des Costières à Nîmes élargit ses horaires

L'épidémie de Covid-19 se fait chaque jour sentir un peu plus. À Nîmes, la demande pour des tests de dépistage est de plus en plus grande. Face à cette situation, le groupe Labosud qui gère avec la mairie le centre des Costières décide d'élargir ses horaires d'ouverture. À partir du lundi 13 décembre, le centre sera ouvert de 8h à 16h du lundi au vendredi et de 8h à 13h30 le samedi sans rendez vous. Il sera également ouvert les dimanches 26 décembre et 2 janvier de 8h à12h.

Le centre sera en revanche fermé les 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.