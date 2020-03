Coronavirus: le centre de soins médicaux de Tours à l'écoute des SDF

La halte de jour du quartier de la gare à Tours qui, chaque matin, reçoit en moyenne une cinquantaine de personnes sans abri est fermée. Dans les autres foyers d'hébergement d'urgence, l'association Emergence explique que toutes les dispositions sont prises pour que les SDF ne se côtoient pas à moins d'un mètre. Médicalement, les sans abris font partie des personnes qui ont le plus de facteurs de risques pour attraper le coronavirus. A ce jour, à Tours, un seul cas suspect a été détecté, une femme isolée et sans couverture sociale, mais qui avait un hébergement.

Une structure d'hébergement prévue pour des sans abris qui seraient contaminés

Cette femme est venue au centre de soins médicaux du quartier du Sanitas. Elle présentait tous les symptômes du coronavirus, elle n'a pas été dépistée et le médecin qui l'a auscultée a fait comme pour n'importe quel autre patient, il lui a prescrit du paracétamol et lui a ordonné de rester confinée dans son hébergement. Les sans abris sont une population fragile très exposée aux risques du coronavirus. Pour héberger ceux qui serait contaminés, à Tours l'Etat et l'association Emergence ont aménagé une maison dans l'agglomération tourangelle, son adresse ne doit pas être rendue publique. Elle a la capacité d'accueillir 10 à 15 personnes, à proximité se trouvent d'autres structures d'hébergement plus classiques pour les SDF.

Le centre de soins médicaux de Tours à l'écoute des SDF

Actuellement, le centre de soins du Sanitas, situé au 1, rue Anne de Bretagne, reçoit 8 personnes par jour ce qui est faible, cela s'explique par les mesures de confinement. La salle d'attente a été restreinte, une protection en plexiglas a été installée à l'accueil, et on est passé de deux à un seul médecin qui, bien entendu, est équipé d'un masque et de gel hydroalcoolique. 1800 personnes viennent consulter gratuitement chaque année et les deux médecins qui les accueillent en alternance délivrent quelques 3800 actes médicaux annuels..