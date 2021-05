Coronavirus : le centre de vaccination d'Alpexpo à Grenoble en passe d'atteindre les 4000 injections par jour

"Les agendas sont pleins" sourit Danièle Behr, l'infirmière cadre de santé au CHU de Grenoble qui supervise l'organisation du vaccinodrome d'Alpexpo. Le nombre d'injections de vaccins contre le coronavirus augmente doucement mais sûrement depuis ce début de semaine au point de frôler les 4.000 ce jeudi 13 mai.

Tous les créneaux sont réservés

Le centre dispose de plus en plus de doses et les patients sont au rendez-vous. "On a vraiment un public très jeune" souligne la cadre de santé. "Les comorbidités, c'est du déclaratif. Les gens arrivent, ils se sont inscrits, plus d'ordonnance requise donc ils viennent et ils se font vacciner." Officiellement, les personnes de plus de 18 ans qui ne souffrent d'aucune comorbidité ne peuvent pas prendre rendez-vous en avance. Il faut guetter les créneaux la veille pour le lendemain.

C'est d'ailleurs ce système qui assure au centre d'Alpexpo des carnets de rendez-vous bien remplis. "Le fait qu'on puisse s'inscrire sur les créneaux restant du jour pour le lendemain, les créneaux qui pouvaient rester encore vacants sont bien tous pleins." Et Danièle Behr en est convaincue, "si on ouvrait plus, il y aurait encore plus de monde" car pour l'instant, plusieurs dizaines de personnes tentent encore leur chance en fin de journée pour obtenir une dose à Alpexpo.