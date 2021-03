Coronavirus : le centre de vaccination de l'hôpital de Carhaix transféré à l'espace Glenmor

A Carhaix, pour se faire vacciner, il ne faudra plus aller à l'hôpital à partir de ce lundi 15 mars, mais à l'espace Glenmor. Les rendez-vous de vaccination programmés au centre hospitalier de Carhaix se feront exclusivement au centre ambulatoire installé à cet endroit, afin "d’augmenter le nombre de lignes de vaccination et d’assurer ainsi la prise en charge d’un plus grand nombre de personnes dans de meilleures conditions", indique ce vendredi l'Agence régionale de santé de Bretagne.

Ce centre de vaccination est dédié aux personnes âgées de plus de 75 ans. "Tous les rendez-vous seront honorés, poursuit l'ARS, les personnes disposant déjà d’un rendez-vous recevront un SMS leur confirmant la date, l’heure et le lieu." Pour les personnes qui n'ont pas de rendez-vous, il faut passer par la plateforme Doctolib ou via le site sante.fr.