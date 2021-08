Coronavirus : le centre de vaccination de Mont-de-Marsan va à nouveau déménager fin septembre

Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan va à nouveau déménager fin septembre. Il va quitter l'Auberge Landaise, où il s'était installé début avril dernier, pour réintégrer la salle du Petit Bonheur (rue de la ferme de Fatigue), où il se trouvait lors de son ouverture en janvier.

400 injections maximum par jour

Un déménagement pour s'adapter à la baisse du nombre quotidien de vaccinations : la très grande majorité des Landais sont désormais vaccinés (plus de 7 sur 10 le sont totalement). La cadence s'est donc fortement ralentie au centre de vaccination montois : on est passé de 800 à 1000 injections par jour au plus fort de l'été, à 250 à 500 par jour depuis environ une semaine.

A la salle du Petit Bonheur, 400 personnes maximum pourront être vaccinées par jour.

En raison du déménagement, le centre sera fermé mercredi 29 septembre. Il rouvrira ses portes le jeudi 30.