Coronavirus : le centre de vaccination de Pau double encore ses capacités

Le centre de vaccination de Pau passe la troisième vitesse : déjà fortement remobilisé depuis plusieurs jours avec l'ouverture des doses de rappel pour toute la population adulte, il double à nouveau ses capacités à partir de ce vendredi 10 décembre. Une accélération de la vaccination pour répondre à une demande de plus en plus forte en injections et des créneaux saturés.

Cette augmentation de capacités implique un déménagement du Hall Aragon vers le Hall Adour du Parc des expositions, plus grand, plus spacieux pour accueillir plus de monde. Le centre va pouvoir ainsi passer de cinq à dix lignes de vaccination. Il sera ouvert 7 jours sur 7 et vaccinera 8.000 patients par semaine, contre 4.000 actuellement et encore 1.500 il y a trois semaines. La capacité est donc en tout multipliée par quatre.

Plusieurs milliers de nouveaux créneaux seront aussi ouvert à la réservation sur la plateforme internet doctolib. Vous pouvez aussi appeler le 05 59 11 10 47 pour prendre rendez-vous. Les plus de 65 ans auront droit à une file de vaccination dédiée sans besoin de prendre rendez-vous, et ce à partir de vendredi. Comme annoncé par le gouvernement, les seules doses injectées seront des doses de vaccin Moderna, donc réservées aux plus de 30 ans. Les moins de 30 ans doivent eux se tourner vers la médecine de ville.

Infos pratiques

Pour être éligible à la vaccination, il faut avoir dépassé les 5 mois après la 2ème dose

On peut être vacciné avec Moderna après avoir reçu une dose Pfizer et inversement puisque les deux vaccins sont des vaccins ARN Messagers

A partir de vendredi matin, l’entrée du centre se fera du côté rond-point