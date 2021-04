Coronavirus : le centre de vaccination de Vailhauquès passe à 1000 injections par jour

Lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron avait fixer un objectif : "vacciner, vacciner, vacciner". Pour y parvenir, le mode opératoire a changé. Désormais, des "centres de vaccination grande capacité" vont voir le jour. Dans l'Hérault il y en aura bientôt trois afin d'atteindre les 30 000 vaccinations hebdomadaires.

Depuis jeudi 8 avril, le centre de Vailhauquès est donc le premier à atteindre les 1000 personnes vaccinées par jour. Soit le double de ce qui était fait jusque là. Pour y parvenir, il a fallut revoir l'organisation interne.

Tout se passe dans le gymnase où s'entrainent en temps normal les pompiers en formation. Douze boxes individuels ont été érigés avec une circulation à sens unique pour éviter les croisements. Si tout se passe bien, le tour est joué en 25 minutes. Dans la foulée, rendez-vous est pris pour garantir que la seconde injection se fera dans un délai réglementaire.

Sur le pont, 35 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour faire tourner le centre. Une activité nouvelle pour les soldats du feu comme Jérôme Ader :

On est au cœur du besoin. On voit que les gens sont très satisfaits de l'organisation qui a été mise en place. Quand on est pompier on ne se pose pas trop de questions c'est l'aide à la population qui prime.