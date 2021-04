Coronavirus : le centre de vaccination des Costières à Nîmes assure jusqu'à 8000 injections par semaine

La cadence de vaccination augmente au centre des Costières, à Nîmes. Ouvert six jours sur sept depuis le début du mois d'avril, le centre de vaccination permet désormais d'assurer 6000 à 8000 injections par semaine. Le centre de 1 200 m², installé fin janvier, ne cesse de monter en puissance. « Si nous disposions de suffisamment de vaccins, nous pourrions même aller jusqu’à 10 000 vaccinations par semaine », précise Orlay-Moureau, Adjointe à la Santé.

20 médecins, 40 infirmiers et 60 agents municipaux mobilisés chaque jour

Le centre des Costières mobilise chaque jour 20 médecins pour la consultation pré-vaccinale, 40 infirmiers pour la préparation des doses et l’injection du vaccin et 60 agents municipaux pour l’accueil, l’accompagnement, l’orientation et la prise en charge administrative des personnes. Pour renforcer les équipes, la Ville a également recruté une trentaine d’étudiants venus de toutes les filières.

Afin d'éviter les fils d'attente, la Ville invite les patients à se présenter seulement 15 minutes avant leur injection. « Arriver trop tôt empêche une bonne gestion des flux et peut, paradoxalement, entraîner des retards » précise Dolores Orlay-Moureau.

