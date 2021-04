Ce weekend, le centre de vaccination des pompiers de Nîmes accueille les enseignants, agents pénitentiaires, policiers et personnel d'administration de plus de 55 ans.

Coronavirus : le centre de vaccination des pompiers accueille désormais les enseignants de 55 ans et plus

Dans le cadre de l'accélération de la campagne vaccinale contre le coronavirus, les pompiers du Gard ouvrent leur centre de vaccination aux enseignants, policiers, agents pénitentiaires et personnel des administrations et collectivités âgés de + 55 ans. Sur place , un médecin et 3 infirmiers du SDIS assurent la vaccination, et le quart d'heure de surveillance suivant l'injection.

Le site de vaccination fonctionne ce weekend de 8h à 18h sur l'Avenue Pavlov à Nîmes. Il pourra éventuellement être reconduit la semaine prochaine.