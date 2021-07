Coronavirus : le centre de vaccination du phare de Belfort fait le plein suite aux annonces d'Emmanuel Macron

Si vous n'avez pas réussi à prendre rendez-vous pour recevoir votre vaccin anti-covid, il faudra patienter. Le centre de vaccination du phare de Belfort a fait le plein hier avec plus de 1 000 doses injectées.

Il fallait bien tenter sa chance. Et ils sont nombreux à l'avoir fait, ce mardi au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Dès le début de matinée, beaucoup de Belfortains se sont rendus au centre de vaccination du phare, en espérant obtenir une dose ou un rendez-vous, en vain.

"Je suis venue car je n'ai pas réussi à m'inscrire sur la plateforme doctolib, hier soir", explique Myriam, venue avec sa fille. Pas moins de 1 500 000 Français ont pris rendez-vous depuis lundi soir, dans la foulée de l'allocution présidentielle, pour se faire injecter une première dose, a annoncé cet après-midi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Une nombre conséquent qui a donné lieu à quelques bugs de la plateforme. "Cela a créé des bugs aussi chez nous. Je n'ai pas de places disponibles, je suis désolé", lui rétorque Brice, à l'accueil du centre.

Depuis quelques jours pourtant, il était encore possible d'obtenir sa dose, avec les nombreuses annulations de rendez-vous. "Toutes les personnes qui avaient un rendez-vous sont venues depuis ce matin. Ce qui rend impossible l'accès à ceux qui n'ont pas de rendez-vous", précise encore Brice. "Je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être possible de prendre rendez-vous. Je pars en Espagne dans trois semaines. Il me faut une dose. Je ne vais pas rentrer chez moi tout de suite. Je vais tenter d'autres centres mais aussi les pharmacies aujourd'hui", ajoute Myriam qui compte également revenir en fin de journée au centre.

Le centre de vaccination de Belfort propose davantage de vaccins Pfizer. © Radio France - Virginie Vandeville

Il faudra faire preuve de patience

Un autre belfortain lui a choisi de faire un temps, le pied de grue à l'entrée, en espérant un miracle. "Je voulais me faire vacciner, mais je pensais attendre un peu. Là, les annonces du président ont un peu précipité les choses. J'ai envie d'avoir ce pass sanitaire pour profiter des restaurants", précise l'homme qui finira par repartir quelques minutes après, bredouille.

Cécile a réussi à rentrer dans le centre. Mais elle n'est pas venue pour elle, mais pour ses deux enfants. Elle n'a encore pris de rendez-vous. "Ces annonces vont foirer nos vacances. On va devoir sans doute les annuler. Cela fait deux années de suite, cela nous coûte de l'argent. C'est frustrant. Je comprends qu'il faille imposer la vaccination, mais il aurait pu nous annoncer ces mesures le mois dernier que l'on puisse s'organiser", déplore la mère de famille.

Une fréquentation en hausse ses prochains jours

Plus de 1 000 personnes ont eu le droit a leur injection, ce mardi. "Ce chiffre va monter crescendo dans les prochains jours. On va pouvoir vacciner 1 600 personnes vendredi par exemple", détaille le lieutenant Jean Albert Stoessel, du SDIS 90 et responsable du centre de vaccination. Difficile pour l'instant de prévoir davantage, cela dépendra des dotations. Un problème pourrait bien se poser : le manque de professionnel de santé. Pour l'instant, le flux de patient est maîtrisé.