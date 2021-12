Coronavirus : le centre hospitalier Annecy Genevois active le plan blanc

Le centre hospitalier Annecy Genevois, le CHANGE, a déclenché à nouveau le plan blanc ce mercredi 1er décembre, pour faire face à la cinquième vague de Covid-19, a-t-on appris auprès du Samu 74. Objectif : accueillir et prendre en charge le mieux possible les malades de plus en plus nombreux à se présenter sur tous les sites hospitaliers du département.

"Au niveau du centre 15, nous avons doublé, voire quasiment triplé en deux semaines les sollicitations quotidiennes", explique Thierry Roupioz, chef du Samu 74-Centre 15. "On est passé d'une dizaine d'appels par jour pour des situations Covid, à 35 à 40 depuis le début de la semaine, donc on voit bien que l'ascension est très importante".

"Nous avons eu aussi la semaine dernière pour les services de réanimation une sollicitation importante mais qui n'était pas qu'exclusivement liée au Covid, il y avait beaucoup d'autres pathologies, les patients Covid se sont sur-rajoutés, entraînant une saturation importante des lits de réanimation sur l'ensemble du département, que ce soit sur le nord avec le CHALE (centre hospitalier Alpes Léman) et Thonon, mais aussi sur le sud avec la réanimation d'Annecy".

80% des patients qui arrivent aux Urgences sont non-vaccinés

"Le problème, c'est que sur les patients qui arrivent, la plupart sont non-vaccinés", poursuit le Dr Roupioz. "On a d'abord un recours aux lits d'hospitalisation conventionnelle, l'hospitalisation médicale, mais dans certains situations, la dégradation des patients se fait dans les jours qui suivent et nécessite des soins de réanimation, ce sont des patients non-vaccinés chez lesquels surviennent une détresse respiratoire, c'est ce que l'on a connu lors des premières vagues".

Ce mercredi soir, selon les dernières données de Santé Publique France, 60 personnes étaient hospitalisées en Haute-Savoie pour des cas de Covid-19, dont 13 en soins critiques. En Savoie, ce sont 49 patients Covid qui étaient pris en charge sur le département, dont 5 en soins critiques. Taux d'incidence en Haute-Savoie : 414 cas pour 100.000 habitants (424 en Savoie).