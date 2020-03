Coronavirus : le centre hospitalier d'Arcachon prête main forte au CHU de Nancy

Ils sont trois professionnels à participer à l'effort de solidarité relayé par l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine. Trois soignants volontaires (une urgentiste, un médecin anesthésiste et une infirmière anesthésiste) partent ce dimanche matin pour le CHU de Nancy. Ils resteront jusqu'à vendredi, pour relayer, prêter main forte et soulager leurs collègues du Grand Est débordés par l'épidémie de coronavirus.

"On peut se permettre de dépêcher une équipe soignante pour Nancy car on a une équipe d'anesthésistes relativement étoffée à la Teste et aucun poste vacant d'urgentiste" explique le directeur du centre hospitalier d'Arcachon Julien Rossignol. Il ajoute que pour le moment son établissement n’accueille "que des cas suspects pour la durée du test et du résultat", avant si nécessaire leur transfert au CHU de Bordeaux.