Coronavirus : l'hôpital de Valenciennes va automatiser ses tests grâce à un don de la Fondation de France

Un automate va permettre de réaliser plus de 200 tests quotidiens à l'hôpital de Valenciennes (image d'illustration).

C'est un don bienvenu pour le centre hospitalier de Valenciennes. La Fondation de France Nord vient d'octroyer à l'établissement un don de 120.000 euros. Grâce à cet argent, un nouvel automate va bientôt permettre de réaliser 200 à 300 tests par jour liés à la Covid-19.

Cet automate en deux parties devrait être totalement opérationnel d'ici l'été. "Nous recevons la première partie la semaine prochaine, indique Hervé Bisiau, chef du pôle de biologie au centre hospitalier de Valenciennes. La seconde devrait arriver en juillet mais nous essayons de réduire les délais". L'acheminement est rendu plus difficile à cause des chaînes de production et de livraison encore perturbées en Asie.

Jusqu'à présent, l'hôpital de Valenciennes utilise quatre techniques pour réaliser une centaine de tests quotidiens sur des malades et personnels hospitaliers du Valenciennois, de Denain, Le Quesnoy et Maubeuge. "L'automate va permettre notamment de remplacer nos techniques manuelles qui réclament beaucoup de personnels", précise le Dr Hervé Bisiau.

Grâce à plusieurs mécènes locaux, le centre hospitalier s'est également doté d'autres matériels de tests. La Fondation de France Nord de son côté a également fait don de 10.000 euros à l'association valenciennoise Midi Partage afin d’accroître l'aide alimentaire pour les SDF et les personnes en hébergement d'urgence.