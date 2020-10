Coronavirus : le Centre Hospitalier Pierre Oudot et la clinique Saint-Vincent-de-Paul activent le plan blanc

"Après 3 semaines de relative stabilité, le nombre de patients atteints de Covid-19 hospitalisés dans les établissements du Groupement Hospitalier Nord-Dauphiné (GHND) repart en forte hausse" indique la direction du GHND ce vendredi matin dans un communiqué. Le plan blanc est donc déclenché au Centre Hospitalier Pierre Oudot (CHPO) et la clinique Saint-Vincent-de-Paul de Bourgoin-Jallieu, comme on pu le faire plus tôt les acteurs de santé du territoire grenoblois et l'hôpital de Vienne.

La direction justifie l'activation de ce plan blanc par une "tension sur les soins critiques". "Au CHPO, les services de réanimation et de soins intensifs affichent complets, et la moitié des lits de réanimation sont occupés par des patients atteints de Covid-19. Le taux d’incidence sur les personnes de plus de 65 ans augmente significativement" précise encore le communiqué. En Isère, le taux d'incidence est de 290 cas pour 100 000 habitants (chiffres du 14 octobre).

Certaines opérations déprogrammées

Comme lors du confinement, les deux établissements vont travailler de concert pour organiser la meilleure prise en charge possible de la population nord-iséroise. En fonction de l’évolution de l’épidémie, certaines opérations chirurgicales non urgentes devraient être déprogrammées.

"Si vous êtes concerné.e par une déprogrammation, l’établissement vous contactera. Nous vous demandons de ne surtout pas annuler un rendez-vous de vous-même. Sans nouvelle de la part de l’hôpital ou de la clinique, rien ne change : vous serez accueillis pour votre intervention dans le respect des gestes barrières" annonce la direction du GHND.