Avec le passage du département de la Loire en zone rouge pour la circulation du coronavirus, les hôpitaux publics et privés de la Loire s'organisent. Le Plan blanc est activé au CH de Roanne et la Clinique du Renaison.

Coronavirus : le CH de Roanne et la Clinique du Renaison déclenchent leurs Plans blancs

"Le nombre de patients hospitalisés [pour Covid-19] reprend sa progression et les autres indicateurs épidémiologiques traduisent également une dégradation de la situation sanitaire", expliquent, dans un communiqué diffusé ce jeudi, le CHU de Saint-Étienne et les autres établissements de santé de la Loire et du Nord Ardèche (l’Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth, le CH de Roanne, la Clinique du Renaison, le CH du Forez, la Clinique Nouvelle du Forez, la Clinique du Parc, la Clinique Mutualiste, l’Hôpital Privé de la Loire, l’Hôpital du Gier, l’Hôpital Le Corbusier – Firminy, le CH d’Ardèche-Nord).

Forte activité aussi hors Covid-19

Les établissements en question se trouvent par ailleurs confrontés à "une période de forte activité hospitalière pour la prise en charge de patients non COVID", et son donc en situation de tension. Cette double problématique conduit à déclencher, pour tous les établissements cités ci-dessus, leurs plans "Hôpital en tension". Dans ce communiqué, il est précisé que "la situation particulière du bassin roannais" nécessite une réponse "graduée". Les Plans blancs sont donc activés au Centre hospitalier de Roanne ainsi qu'à la Clinique du Renaison.

Le communiqué se conclut par un rappel, et un appel au civisme et à la responsabilité individuelle : "face à cette situation sanitaire sur le territoire, l’ensemble des praticiens des établissements publics et privés de santé appellent la population à respecter strictement toutes les mesures barrière : port du masque, lavage des mains, respect de la distanciation sociale".