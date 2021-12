Coronavirus : le CHD de Vendée déclenche à son tour le plan blanc

Le Centre hospitalier Départemental de Vendée annonce à son tour qu'il active le plan blanc. Le but est de faire face à l'épidémie de Covid-19 qui prend de l'ampleur. Mais s'il prévoit des lits supplémentaires, le CHD n'annonce pas, pour l'instant, de déprogrammation d'opérations.

Et un de plus... Après plusieurs hôpitaux en France, dont la cité sanitaire de Saint-Nazaire, le Centre hospitalier départemental de Vendée active à son tour le plan blanc. Le but est évidemment de faire face à la forte augmentation de cas de Covid-19. Mais dans l'immédiat, ce plan ne concerne qu'une réorganisation interne de l’établissement. Le CHD se donne la possibilité d'ouvrir des lits supplémentaire, mais n'envisage pas de déprogrammations d'opérations.