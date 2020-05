Coronavirus : Le Cher passera t-il du orange au vert ?

Pour l'instant, les six départements de la région Centre Val de Loire sont en orange. Outre la circulation du virus et les capacités disponibles en réanimation, un troisième critère entre en jeu : la capacité d'analyse des tests Covid. Le docteur Olivier Michel, chef du service de réanimation de l'hôpital de Bourges, se veut assez optimiste... le vert est tout à fait possible en région et pour le Cher : " Sur la circulation du virus, le département du Cher est en vert et le restera. Concernant le taux d'occupation de la réanimation, avec seulement trois patients sur une capacité initiale de 12 lits, nous sommes bien en deçà des 60 %. Cela permet d'envisager un classement en vert, mais les lits de réanimation étant mutualisés au plan régional, avec des transferts qui ont eu lieu (NDLR : l'hôpital de Bourges a transféré quatre malades Covid sur Tours), il faudrait faire un calcul très précis pour voir le nombre de patients hospitalisés au niveau régional par rapport aux capacités initiales de chaque département." Sur le logiciel mis a disposition des praticiens de réanimation, on s'aperçoit que le Loiret garde de bonnes capacités d'hospitalisation, seul l'Indre (avec une seule place disponible) apparaît en rouge.

Le docteur Olivier Michel, chef du service de réanimation de l'hôpital de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Dans le Cher, la situation s'est nettement améliorée par rapport à début avril. Le pic de la pandémie dans le département a été observé le 6 avril avec 19 lits Covid occupés en réanimation à l'hôpital de Bourges sur une capacité de 20 à l'époque, puis 22... Les choses sont rentrées dans l'ordre aujourd'hui nous confirme le Dr Olivier Michel : " Nous sommes à trois patients hospitalisés en réanimation depuis le 28 avril. Et ce ne sont pas les mêmes patients. Donc, vous voyez le nombre de malades stagne réellement en grande partie, grâce au confinement, évidemment." Au total, 27 patients ont été soignés en réanimation à Bourges : 15 sont sortis guéris de ce syndrome de détresse respiratoire aigu. C'est réconfortant quand on compare à la grippe : " En fait, nous avons déploré quatre décès. On a donc un chiffre supérieur de guérison avec le Covid 19 sur le syndrome de détresse respiratoire aigu, par rapport à la grippe classique." A Bourges, le docteur Michel n'a pas hésité à prescrire la chloroquine... même si les effets sont difficiles à quantifier.