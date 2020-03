Coronavirus : le CHI Haute-Comté invite à envoyer du courrier aux résidents confinés en Ehpad

Le but de l'opération "Un sourire pour nos résidents" : apporter un peu de lecture et de soutien aux résidents des Ephad du CHI Haute-Comté.

Le Centre Intercommunal de Haute-Comté (CHI) lance une opération "Un sourire pour nos résidents". L’objectif : rompre l’isolement avec les personnes confinés en Ehpad en leur envoyant du courrier. « L’idée, c’est de mettre à profit le temps libre des gens en confinement pour envoyer un petit mot à nos résidents », explique Romuald Vivot, responsable du service communication du CHI Haute-Comté.

Les équipes du CHI Haute-Comté ont eu l’idée de cette opération suite à la réception de nombreux messages via leurs réseaux sociaux. « Depuis quelques jours, on est noyé de messages de personnes qui nous envoie leur soutien en cette période de confinement, alors on s’est dit qu’il fallait en faire quelque chose », raconte Romuald Vivot.

Une fois collectées, les cartes postales et courriers envoyés aux résidents serviront à nourrir des ateliers d’activités manuelles avec les personnes des Ehpad. « On aimerait en faire une fresque de message ou un mur de cartes postales qu’on pourrait afficher en souvenir de cette période difficile », imagine Romuald Vivot.

Confinés en Ehpad depuis deux semaines

Les résidents des Ehpad du CHI Haute-Comté sont confinés depuis deux semaines. Toutes les visites ont été suspendus. « On a anticipé le confinement. C’est une population à risque, on voulait éviter que des visiteurs amènent le Covid-19 dans les Ehpad, ça aurait été dramatique », raconte Romuald Vivot.

Le confinement en Ehpad est difficile pour les personnes âgées. « Certains avaient l’habitude de recevoir la visite de leur famille tous les jours », confie Romuald Vivot. Le personnel des Ehpad tente alors de mettre en place des alternatives pour « garder un lien avec l’extérieur ».

Les cartes postales et courriers seront transmis aux résidents des établissements du CHI Haute-Comté qui comprend les Ehpad du Larmont à Doubs, de Levier et de Nozero.

Les courriers sont à envoyer à l’adresse à Un sourire pour nos résidents, CS 10 329, 23304 Pontarlier Cedex.