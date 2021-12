Coronavirus : Le CHNDS et l'hôpital de Mauléon restreignent à leur tour les visites

Après l'hôpital de Niort, ce sont les établissements du nord Deux-Sèvres, le CHNDS et l'hôpital de Mauléon, qui annoncent la mise en place de nouvelles règles pour les visites en raison de la crise sanitaire. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans les services de courts séjours - médecine, chirurgie et obstétrique - et celui des soins de suite et réadaptation polyvalent et gériatrique, sauf autorisation exceptionnelle sur avis médical.

En psychiatrie, les visites sont limitées à une par jour et sur rendez-vous. Elles sont en revanche maintenues pour les ehpad, l'unité de soins longue durée et l'autisme avec un strict respect des mesures barrière.

A la maternité, l'autre parent est testé à l'entrée. Il peut être présent en salle d'accouchement avec durant le séjour l'autorisation d'un aller-retour par jour à condition de ne présenter aucun signe de maladie et de porter le masque. Les visites des frères et sœurs ne sont pas autorisées. En néonatalogie, les parents sont autorisés à être présents.

Enfin, pour les consultations externes, les accompagnants ne sont pas autorisés à entrer dans l'établissement sauf situations particulières comme une personne âgée en difficulté ou un enfant.