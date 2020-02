Coronavirus : le CHRU de Nancy organise la première structure d'accueil et de dépistage en Lorraine

Selon la direction du CHRU de Nancy, aucun cas de coronavirus n'est avéré en Lorraine. Un enfant de 2 ans, revenant d'Italie, était ce mercredi matin en confinement à l'hôpital d'enfant nancéien. Les tests sont finalement négatifs : le jeune garçon est aujourd'hui hors de danger.

"Actuellement, aucun cas dans la région"

"Nous recevons en permanence des patients suspects, déclare l'infectiologue Christian Rabaud. On fait des tests et on les libère au fur et à mesure des tests négatifs. Actuellement, il n'y a aucun cas dans la région."

Désormais, l'ensemble du diagnostic sera fait à l'hôpital nancéien du débat à la fin. Les échantillons ne sont plus envoyés à Paris. "C'est un énorme gain de temps et de fluidité dans cette chaîne de dépistage. En quelques heures, nous pourrons avoir les résultats sur place et rassurer la population", explique le président de la Commission médicale d'établissement.

Une structure d'accueil unique en Lorraine

Ainsi, le CHRU met en place une structure d'accueil et de dépistage du coronavirus. C'est le premier en Lorraine puisqu'il est un hôpital référent dans la région. "Il s'agit d'un lieu où on va pouvoir accueillir des patients classés comme cas possibles car revenant d'une zone à risques, poursuit Christian Rabaud. On pourra faire le prélèvement en dehors d'un lit d’hospitalisation conventionnel pour ne pas perturber le fonctionnement de l’hôpital. Une fois prélevés, ils rentrent à la maison ou où les garde jusqu'aux résultats. S'il est négatif, ils peuvent repartir."