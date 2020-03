Coronavirus : le CHU de Besançon déclenche le plan blanc

Pour la première fois depuis 2006, le CHU de Besançon met en place le plan blanc pour gérer la crise du coronavirus. C'est une "mesure de prévention" a expliqué ce lundi la direction de l'établissement, lors d'une conférence de presse. Ce dispositif permet de mobiliser davantage de moyens et de personnels, au moment où l'activité de l'hôpital s'accroît. Une décision que seuls les hôpitaux peuvent prendre en fonction de la situation. Actuellement, deux autres sont dans ce cas de figure : à Creil (Oise) en plein milieu d'un foyer de l'épidémie de Covid-19, et à Amiens (Somme).

Alors que le nombre de personnels à dépister et de malades à traiter augmente, la direction assure qu'elle est en train de modifier les horaires et l'organisation du travail pour s'adapter : formations et RTT annulées, opérations de chirurgie non-urgentes déprogrammées. Les personnels de l’hôpital pourront être changé de service en cas de besoin. Le tout dans un moment propice pour l'hôpital Jean-Minjz, "après la période de vacances", souffle la directrice du CHU, Chantal Carroger.

L'établissement a aussi fait appel à la réserve sanitaire, c'est-à-dire du personnel médical qui peut être détaché de n'importe quelle région française pour aider le CHU, en cas de besoin. Côté grand public, les visites sont restreintes.

Le centre 15 sous pression

Le service des urgences de l’hôpital reçoit beaucoup plus d'appels qu'à l'accoutumée depuis le début de l'épidémie, du fait des consignes sanitaires : ne pas voir son médecin traitant ou aller en personne aux urgences. Les personnes qui pensent avoir les symptômes du Covid-19 doivent appeler le 15 qui jugera de la nécessité de les hospitaliser ou pas. Face aux demandes de plus en plus nombreuses, une deuxième salle de régulation a été ouverte et un serveur vocal oriente les suspicions de Covid-19 vers une salle spécialisée. Pour le moment, les tests sont réalisés sur place.

Jusqu'ici, il n'y a pas de problème pour accueillir les patients. Le service des maladies infectieuses dispose de 48 lits. Le plan blanc permet de se préparer à un éventuel afflux de malades. "On ne sait pas comment la situation va évoluer", reconnaît Chantal Carroger, la directrice générale du CHU. Une cellule de crise se réunit une à deux fois par jour.

Et de son côté, l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS) communique quotidiennement sur l'évolution de la maladie dans la région. Lors de son dernier point, le 8 mars, l'ARS annonçait 112 cas en Bourgogne-Franche-Comté depuis le début de l'épidémie, majoritairement traités dans le Doubs et à l'hôpital de Trévenans. La plupart des nouveaux cas étaient liés au rassemblement évangélique qui s'est tenu à Mulhouse, du 17 au 24 février.