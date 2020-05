Déconfinement : trois "drives corona" au CHU de Bordeaux pour faciliter les dépistages

Des drives de dépistage du covid-19 sont installés sur les trois sites du CHU de Bordeaux. Pour se faire dépister directement dans sa voiture, une version piétonne existe aussi. Les critères ont été élargis pour dépister le plus de personnes possibles. On vous explique comment ça marche.

Le principe est comme celui d'un drive classique : on vient en voiture et à aucun moment on n'a besoin d'en sortir. Il faut tout de même avoir une prescription par un médecin généraliste et avoir pris rendez-vous sur la plateforme en amont.

Ce jeudi 7 mai derrière le parking du tripode de l'hôpital Pellegrin, le patient est d'abord accueilli par Béatrice, une aide soignante qui l'oriente vers une des deux tentes installées. Une version pour piéton existe également. Pierre ressent des symptômes depuis plusieurs jours "maux de tête, fièvre…" Son médecin à Mérignac lui a prescrit ce test, rendez-vous obtenu en 24h. "Je ne suis pas en trop mauvaise forme, je n'ai pas de problèmes respiratoires mais j'étais en télétravail jusqu'à présent te suis censé reprendre le travail en présentiel à partir de lundi. Vis-à-vis de mes collègues, j'aimerais avoir le résultat et m'isoler si c'est positif" explique le jeune homme venu de Mérignac.

Le CHU de Bordeaux a mis en place des drives de dépistage au covid. © Radio France - Solène de Larquier

Sous la tente, vêtue d’une sur-blouse, d’un masque, de lunettes et d’une paire de gants qu’elle change à chaque fois, Sylvie, infirmière, s’occupe des prélèvements nasaux sans que le patient ne sorte de la voiture. "Je trouve ça bien pour les patients, ça va plus vite et ça permet aussi de dédramatiser que de rentrer dans une unité, un box où tout est bâché et de se sentir enfermé. Depuis qu'on a mis en place le drive je les sens plus détendus" explique l'infirmière mobilisée depuis deux mois. Le test par drive ne prend qu'une dizaine de minutes. Un médecin est également présent, au cas où les symptômes du patient nécessiteraient une consultation ou le besoin d'être accompagné.

Le CHU de Bordeaux a mis en place des drives de dépistage au covid. © Radio France - Solène de Larquier

Résultats en 24 heures

Le résultat est ensuite communiqué sous 24h par téléphone si c’est positif ou par mail si c’est négatif. Lorsque les dépistages seront massifs, les équipes pourraient passer à des résultats par texto si les patients donnent leur accord. Un résultat négatif par prélèvement nasal est fiable à 80% (il existe différentes sensibilités qui font conclure à des "faux négatifs"), en revanche un résultat positif l'est à 100%.

Une infirmière prépare le matériel. © Radio France - Solène de Larquier

Les critères pour se faire dépister, jusqu'alors très restrictifs, se sont élargis au grand public. "Ce changement de stratégie s'explique parce que nous avons maintenant les réactifs nécessaires et la technologie nécessaire en termes d'analyse" explique le Dr Charles Cazanave qui poursuit : "L'objectif est d'accompagner le déconfinement au mieux. On va vouloir dépister tous les cas symptomatiques mais également, dans un second temps, les personnes contacts de cas avérés. Peut-être que ces personnes peu ou pas symptomatiques ne seraient pas venues vers l'hôpital. Ces unités en drive vont permettre de faciliter les tests" détaille ce médecin spécialisé en maladies infectieuses qui exerce à l'hôpital Pellegrin.

Capacité de 2000 analyses par jour

A ses côtés, le Dr Mojgan Hessamfar de l'hôpital Saint-André lance un appel aux médecins généralistes pour qu'ils orientent les patients vers les drives. "C'est fini le temps où le médecin traitant disait simplement à son patient de rester chez lui 15 jours, maintenant c'est direct au drive sur l'un des trois sites. Parce qu'on a les moyens de dépister le grand public maintenant et également parce que la virose hivernale est terminée et avec elle les diagnostiques différenciels où les médecins pouvaient dire que c'était une grippe. Là il n'y a plus de raison de tousser ou d'avoir de la fièvre à cette période."

"Il faut que les médecins nous orientent leurs patients au moindre doute"

L'hôpital Pellegrin dispose d'un drive piéton et un pour voitures, comme le site de Haut Lévèques. L'hôpital Saint-André, qui ouvrira lundi 11 mai, sera réservé aux piétons. Ils auront une capacité de 250 tests par jour en drive qui s'ajouteront aux 700 tests possible en hôpital, même si ces capacités sont loin d'être sollicitées à leur maximum aujourd'hui.

Une infirmière s'apprête à réaliser un test sur un patient par la fenêtre de sa voiture. © Radio France - Solène de Larquier

A partir de la semaine du 11 mai, l'hôpital Saint-André sera également doté d'une machine capable d'effectuer jusqu'à 2000 analyses par jour. Elle pourra ainsi traiter les tests pour le sud de la Nouvelle-Aqutitaine, Poitiers étant également équipé.

Un numéro unique

Il est possible de prendre rendez-vous 7 j/ 7, après avis médical, en appelant au 05 57 82 00 05 ouvert de de 8h30 À 18h30.