Coronavirus : le CHU de Brest appelle à la vigilance

Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest préfère être vigilant. Dans son point hebdomadaire ce vendredi, il indique que la diffusion virale du coronavirus "continue de s'accélérer" dans la région avec les taux d'incidences suivants :

Bretagne : 1.004 contre 785 la semaine dernière

Finistère : 1.255 contre 946 semaine dernière

Brest : 1.208 contre 863 la semaine dernière

Des relâchements et un variant plus contagieux

Selon le Haut Conseil scientifique, plusieurs phénomènes se conjuguent pour expliquer la dégradation de la situation. D'abord, le relâchement des mesures de protection et des comportements individuels. Ensuite, le variant BA.2 est plus transmissible et devient dominant (plus de 50% des nouvelles contaminations). Par ailleurs, l’immunité protectrice contre l’infection conférée par une troisième dose de rappel ou une infection par Omicron commence à baisser et sera probablement transitoire, en particulier chez les personnes âgées.

Enfin les rentrées scolaires successives favorisent la reprise des infections chez les enfants, visibles dans un délai de 10 jours environ après le retour à l’école. Les régions les plus touchées par la reprise de l'épidémie sont celles où la rentrée scolaire des vacances de février a eu lieu en premier (21 février) ; l’incidence chez les 0-9 ans y augmente de 20% à 40% par semaine. La Bretagne est donc concernée.

Pas de conséquences significatives sur les hôpitaux

Cependant, le CHU nuance : "Cette diffusion virale légèrement croissante est, à ce jour, sans conséquence significative sur le fonctionnement hospitalier". Ce 18 mars 2022, six personnes sont en réanimation à cause du Covid-19, à Brest.

L'académie de Rennes a également fait un point sanitaire. Au 18 mars, aucune structure scolaire n'est fermée en Bretagne. Sur les sept derniers jours, 4.481 élèves ont été testés positifs, idem pour 605 personnels.