Covid-19 : le CHU de Dijon cherche 150 volontaires pour deux essais cliniques

La lutte contre le Covid-19 continue, et elle passe notamment par la recherche. Dans ce cadre, le CHU de Dijon est à la recherche de 150 volontaires pour participer à deux essais cliniques, menés dans le cadre d'une étude mondiale. Ils auront lieu au Centre d'investigation clinique, la partie dédiée à la recherche du CHU de Dijon. L'appel à volontaires a été lancé le 10 décembre 2020.

En quoi consistent ces essais ?

Deux essais différents vont commencer "dans les prochaines semaines", indique Maxime Luu, médecin pharmacologue depuis 2014 au CIC. Ils sont en attente des autorisations nécessaires au niveau français et européen. Il détaille les deux essais : "Un essai vaccinal, où l'on va vraiment injecter le vaccin. Pour l'autre essai, c'est ce qu'on appelle l'immunoprophylaxie passive, où on va injecter des anticorps". "L'objectif est le même, de protéger le patient, mais le moyen d'y arriver est différent, développe-t-il. Pour l'essai vaccinal, il y aura un temps de latence avant d'être protégé, mais vous allez avoir une immunité qui va être mise en mémoire dans votre corps et qui devrait vous protéger et vous permettre de reproduire vous-même vos anticorps. Avec l'immunoprophylaxie passive, dés que je vous injecte les anticorps, vous êtes protégé". D'où l'intérêt des essais cliniques : savoir quel est l'efficacité et la durée de la protection.

Quels profils sont recherchés ?

Pour ces deux essais, le Centre d'investigation clinique du CHU recherche 150 volontaires. "On vise principalement les populations à risques, les sujets âgés de plus de 65 ans ou les patients qui ont des comorbidités, comme des maladies chroniques, du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité", précise Maxime Luu. L'objectif étant de tester l’efficacité sur les populations les plus à risques, les plus en danger face au virus.

Tous les volontaires qui postulent ne seront pas retenus. Au delà de l'aspect purement médical, il y a aussi un côté logistique. "On va suivre les patients pendant un an à deux ans, avec des consultations, donc la nécessité de revenir au Centre d'investigation clinique", indique le médecin. Les volontaires seront indemnisés, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur. Rappelons qu'on ne peut pas toucher plus de 4500 euros par an en y participant. Pour plus d’informations 06.44.16.03.58 / 03.80.29.57.54 ou cic-p@chu-dijon.fr.