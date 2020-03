Coronavirus : le CHU de Dijon déclenche le niveau maximum de son "plan blanc"

Face à l'afflux de patients touchés par le coronavirus, le CHU de Dijon a décidé lundi 16 mars 2020 de déclencher le niveau maximum de son "plan blanc". Une manière de réorganiser le dispositif pour être plus efficace et pouvoir traiter tous les patients.

Le CHU de Dijon, où 26 patients sont pris en charge à cause du Covid19, a déclenché le niveau maximum de son "plan blanc", lundi 16 mars 2020. C'est la conséquence du passage au "stade 3" de l'épidémie de coronavirus. L'annonce a été faite au personnel dans une communication interne, que France Bleu Bourgogne a pu consulter. Le but pour le CHU : gérer de front l'afflux des patients malades du coronavirus et ceux qui souffrent d'autres pathologies.

Qu'est-ce-que ça change ?

Avec le passage au niveau maximum du "plan blanc", le CHU adapte son dispositif.

Augmentation des capacités de lits en réanimation

Augmentation des capacités de lits dans le service des maladies infectieuses (jusqu'à 44 lits)

Augmentation des moyens du Centre 15, qui répond aux appels à destination du Samu

Par ailleurs, les opérations non-urgentes sont annulées. Les visites aux patients hospitalisés sont dorénavant interdites - en dehors des visites à des patients en fin de vie. Seuls les parents d'enfants hospitalisés pourront encore venir, à la condition qu'ils ne présentent pas de symptômes. Les permissions pour des patients hospitalisés sont également supprimées.