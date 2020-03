Coronavirus : le CHU de Dijon participe à plusieurs essais en cours

Aujourd’hui, la France compte 4 projets de recherche thérapeutiques et 7 projets non thérapeutiques autorisés sur le Coronavirus Covid- 19. Des études sur les données de santé sont également initiées. Le CHU Dijon Bourgogne participe à plusieurs de ces études.

Le CHU Dijon Bourgogne, dont la recherche constitue l’une des missions intrinsèques et essentielles, est d’ores et déjà impliqué dans sept de ces projets de recherche. Les inclusions des premiers patients ont d’ailleurs débuté, grâce à la mobilisation de plusieurs services de l’établissement.

L’essai thérapeutique Discovery

L’essai Discovery est un projet européen impliquant la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume uni, l’Allemagne et l’Espagne. Son objectif est d’évaluer l’efficacité et la sécurité de quatre stratégies thérapeutiques expérimentales, en les comparant au traitement symptomatique actuel, qui pourraient avoir un effet contre le Coronavirus Covid-19. Il inclura au moins 800 patients français atteints de formes sévères du Coronavirus Covid-19.

Piloté par le service des maladies infectieuses et tropicales des Hospices civils de Lyon et chercheuse au Centre international de recherche en infectiologie CIRI, l'essai comprendra donc cinq bras de traitement :

des soins standards,

des soins standards plus l’un des quatre traitements suivants :

remdesivir,

lopinavir/ritonavir,

lopinavir/ritonavir + interféron bêta ou

hydroxychloroquine

Au CHU Dijon Bourgogne, l’essai Discovery est mis en place sous la responsabilité du Professeur Piroth et du Professeur Quenot, au sein des services accueillant le plus de patients atteints : réanimation, maladies infectieuses, mais également pneumologie et en médecine interne. L’essai s’est mis en place très rapidement et les premières inclusions ont eu lieu dès ce week-end.

D’autres études incluent déjà des patients

L’étude Corser ,promue par l’Institut Pasteur, a pour objectif principal de détecter la présence d'anticorps spécifiques anti-SARS-CoV-2 chez certains patients.

L’étude French Covid, promue par l’Inserm, organise le recueil des données cliniques et biologiques en lien avec la prise en charge pour une infection ou une suspicion d’infection au virus SARS-Cov-2 responsable du Covid-19.

L’étude Covid-Contact, promue également par l’Inserm, organise le recueil des données cliniques et biologiques de professionnels du CHU Dijon Bourgogne ayant été en contact avec un patient infecté par le Covid-19.

Ces exemples démontrent les efforts des équipes soignantes et de recherche pour faire progresser les connaissances sur ce virus dans le cadre sécurisé des protocoles de recherche clinique