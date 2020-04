Coronavirus : Le CHU de Grenoble Alpes récolte 446 000 euros de dons, en un mois

Un mois seulement après le lancement de la collecte de dons, baptisée : Urgence Covid-19-mobilisons-nous, le fonds de dotation du CHUGA, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, a recueilli 446 000 euros de dons et de promesses de dons.

1848 donateurs ont versé 128 000 euros et une quinzaine de mécènes du Fonds de dotation, 318 000 euros.

Quatre axes d’utilisation des dons

Selon les souhaits des donateurs, l'argent a permis de financer quatre axes principaux : le soutien aux équipes de soignants, comme cette Bulle, un espace temporaire de décompression et de relaxation pour les soignants de réanimation, l'achat de 260 tablettes numériques, distribuées aux patients malades du Covid et isolés, afin de rompre leur solitude et leur permettre de communiquer avec leurs proches.

L'argent a aussi servi à améliorer la prise en charge des malades, avec l'acquisition d'un automate de virologie, pour réaliser des tests sérologiques, ou l'achat d'un lit motorisé de réanimation, permettant de retourner les patients sur le ventre. Enfin, les dons ont servi aussi a financer la recherche, en participant à un appel d'offre "recherche Covid-19", en cours de réalisation.

Formidable élan de générosité et de soutien

"Nous avons monté très vite cette opération de récolte de dons et nous avons été agréablement surpris de cet élan de générosité" explique Catherine Sgambato, responsable mécénat au Fonds de dotation. Et elle ajoute : "Cette aide financière nous a permis de surmonter la crise et de réagir très en service de réanimation, en allant au plus près des besoins. Nous nous réunissons tous les jours, avec les équipes hospitalières, pour utiliser au mieux cet argent."

Le Fonds de dotation a reçu également beaucoup de témoignages de soutien en même temps que les dons. "Nous les avons publiés sur l'intranet du CHU. Cela fait chaud au cœur aux soignants" conclut Catherine Sgambato.

Le Fonds de dotation du CHUGA, créé en 2017, a pour mission d'accélérer, de financer e de promouvoir des projets novateurs et porteurs de sens. Vous pouvez faire des dons en ligne sur www.fonds-chuga.fr/faire-un-don/