Coronavirus : le CHU de Lille prêt à passer à 2.800 tests par jour

Le CHU de Lille se dit prêt à répondre aux besoins de dépistage au Covid-19 dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui vont augmenter avec la fin du confinement. Parmi les 10 hôpitaux sélectionnés en France, il est l'un des premiers à être doté d'un extracteur haut débit qui lui permet de réaliser plus de 2.000 tests par jour. Cette capacité s'ajoute aux 800 tests déjà effectués quotidiennement par son pôle biologie. Cet extracteur est fonctionnel depuis le début de la semaine et permettra donc de réaliser au total 21.000 tests par semaine.

Prêt pour répondre aux objectifs fixés par le gouvernement pour la sortie du confinement

Avec l'appui du laboratoire départemental et des laboratoires de principaux hôpitaux de la région, le CHU de Lille prépare ainsi la fin du confinement et la montée en puissance de ce dépistage. Après avoir testé en mars les personnes symptomatiques à risque et les personnels de santé en priorité, puis en avril majoritairement les résidents d'EHPAD, la stratégie vise désormais la population générale, en particulier les personnes symptomatiques et les personnes contact, afin de briser les chaînes de contamination.

Le laboratoire de virologie du CHU a déjà réalisé plus de 18.000 tests de diagnostic moléculaires (les tests PCR) du Covid-19. Il est l'un des hôpitaux ayant les capacités de dépistage les plus importantes en France. Ces diagnostics peuvent être complétés par des tests sérologiques, réalisés par des laboratoires publics et privés, répartis sur l'ensemble de la région.