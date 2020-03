Coronavirus : le CHU de Montpellier attend la vague

Le CHU de Montpellier se prépare a la phase 2 du plan blanc. Cette semaine 21 000 consultations et 2000 interventions ont été déprogrammées. Aux urgences, une filière respiratoire a été créé, elle accueille entre 25 et 35 patients par jour. Des patients qui sont ensuite dispatchés en fonction de la gravité de leur état actuellement 11 patients sont en réanimation, 4 en soins intensifs, 23 sont hospitalisés dans le service des maladies infectieuses et 120 moins affectés bénéficient d'un télé-suivi quotidien à leur domicile.

Eviter la propagation du virus

Les règles de protection sont draconiennes notamment à la maternité ou les visites sont interdites même pour les papas. A ce jour il n'y a pas eu de soignants contaminés au sein de l'hôpital. Les quelques cas ont été infectés chez eux avant la mise en place du confinement.

Le personnel dispose d'une cellule d'écoute "lorsque le nombre de décès va fortement augmenté la charge émotionnelle sera considérable" prévient le directeur général du CHU.

La pénurie de masques

Le CHU a encore des masques mais estime que si les médecins de ville en manquent ils ne vont pas vouloir traiter les malades et donc ça va se répercuter sur l'hôpital. Un médecin a aussi regretté que l'on ne fasse pas plus de tests covid 19. Enfin, l'hôpital remercie les donateurs particuliers ou entreprises qui ont offert des masques, du gel hydroalcoolique ou des repas.