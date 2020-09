Coronavirus : le CHU de Montpellier réactive son plan blanc

"Il y a une volonté d'anticiper mais le CHU n'est pas en surchauffe." Le directeur général adjoint du centre hospitalier de Montpellier se voulait assez rassurant ce vendredi malgré l'activation du plan blanc. Le niveau 1 est donc mis en place ce qui permet de dégager des lits supplémentaires notamment en réanimation. Le CHU peut aussi déprogrammer des opérations non urgentes comme au début de la crise sanitaire. Les admissions ont été multipliées par deux depuis 10 jours. Ce vendredi, 39 patients atteints de Covid-19 sont hospitalisés, douze en réanimation.

La marge de manœuvre du CHU est limitée notamment en réanimation. Sur les quinze lits disponibles dans le service covid, douze sont occupés. "Toutes les réanimations sont actuellement pleines, de patients hors coronavirus" analyse le professeur Patrice Taourel. En effet, le CHU de Montpellier connaît un niveau d'activité très important. "Pendant le confinement, la vie s'est arrêtée. On a déprogrammé toutes les opérations. Là nous avons récupéré toutes les opérations" ajoute-t-il.

Des hospitalisations plus courtes

Contrairement à la première vague, la durée de séjour des patients covid à l’hôpital est plus courte. "Entre vendredi et lundi dernier, il y a eu 25 admissions et 20 sorties. Cette rotation plus importante met à rude épreuve nos personnels soignants" détaille François Bérard le directeur général adjoint du CHU de Montpellier.

D'ici une semaine le CHU de Montpellier va augmenter le nombre de lit en réanimation pour covid de 15 à 20 avec une possibilité de passer à une trentaine.

Un absentéisme en hausse

Le CHU de Montpellier doit aussi faire face à un absentéisme en forte hausse du personnel soignant. "Il y a des malades du covid bien sûr mais pas seulement. Certains sont des cas contacts donc ils doivent observés une semaine de quarantaine. Et puis nous avons beaucoup de jeunes soignants concernés par une fermeture de classe ou d'école" observe le directeur général adjoint du CHU de Montpellier.