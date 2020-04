Coronavirus : le CHU de Montpellier teste le lavage des blouses jetables

Pour faire face à la pénurie de sur-blouses, le CHU de Montpellier a demandé à ses soignants de ne plus systématiquement les jeter après utilisation. Certaines peuvent être lavées et réutilisées. Des tests en ce sens sont effectués cette semaine au sein de l'hôpital.

Dans la plupart des hôpitaux les personnels soignants manquent de sur-blouses jetables. Des appels au don ont été lancés mais ce n'est pas suffisant. De nombreux établissements ont donc donné comme consigne de ne plus les mettre à la poubelle afin qu'elles soient récupérées, lavées et reconditionnées.

Une situation exceptionnelle

Comme bon nombre d'établissements, le CHU de Montpellier est confronté à des difficultés d'approvisionnement pour certains produits médicaux en raison de l'augmentation de la demande mondiale et des difficultés de livraisons liées au coronavirus.

Pour faire face à cette situation inédite la Société française d'Hygiène Hospitalière (SF2H) a indiqué, la semaine dernière, qu'il est possible de réutiliser certaines sur-blouses."Le CHU de Montpellier s'appuie donc sur cet avis et demande depuis quelques jours à ses soignants de ne plus jeter les sur-blouses. L'hôpital fait des tests cette semaine pour savoir si une fois lavées elles restent imperméables et peuvent être réutilisées. Ces tests seront validés par nos hygiénistes. Si ils ne donnent pas leur feu vert les sur-blouses ne seront pas remise à disposition des soignants" explique Julie Durand directrice de la communication de l’hôpital.

Si notre service hygiène ne valide pas, les sur-blouses ne seront pas réutilisées