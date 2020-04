Coronavirus : le CHU de Montpellier touché par les élans de solidarité

Le personnel du CHU de Montpellier se dit très touché par toutes les initiatives lancées pour récolter des dons pour l'hôpital. Les initiatives sont multiples et touchantes. Envie de dire merci.

Depuis la mi-mars, de nombreuses entreprises et particuliers se mobilisent pour soutenir les équipes du CHU de Montpellier via son Fonds de dotation Guilhem. Ainsi, tous les jours, ce fond reçoit de nombreuses propositions très variées d’entreprises locales, d’associations et d’institutions publiques. Cela va du don financier au don en nature : des offres de repas, de chocolats, de matériel médical, de jouets, de prêt de logements ou encore de vacances pour les soignants après la crise.

De nombreux particuliers ont lancé de belles initiatives collectives afin de récolter des fonds pour venir compléter la cagnotte en ligne officielle du CHU de Montpellier : confection de masques, compétition de jeux vidéo, marathon à domicile, challenge entre golfeurs et bien d’autres.

Des associations étudiantes de différentes écoles et universités se sont aussi mobilisées afin de faire des dons pour soutenir les hospitaliers. Une plateforme « Une douceur pour une blouse » a même été créée afin de récupérer des messages de soutien pour le personnel.

L’illustrateur Mathieu Persan a également vendu son affiche iconique « Restez à la maison ! », au profit de différents hôpitaux, dont le CHU de Montpellier. Ainsi, grâce à cette action solidaire, 12 000 euros ont été reversés au Fonds Guilhem, toujours au profit des hospitaliers.

Plusieurs clubs sportifs comme le Montpellier Hérault Rugby (MHR), le Montpellier Handball (MHB), le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) ou encore le Basket Lattes Montpellier Association (BLMA) ont proposé des défis sportifs ou match virtuel, toujours dans l’idée de lever des fonds pour soutenir l’ensemble des hospitaliers.

Toutes ces initiatives touchent particulièrement l’ensemble du personnel du CHU de Montpellier qui souhaite aujourd’hui remercier tous ces mécènes si créatifs et généreux.

Mathieu Persan a vendu son affiche iconique « Restez à la maison ! », au profit de différents hôpitaux, dont le CHU de Montpellier - MP

à lire aussi Coronavirus : déjà plus de 10.000 euros récoltés par les ultras de Montpellier pour le personnel hospitalier