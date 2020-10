Coronavirus : le CHU de Nancy se prépare à l'activation du plan blanc

Le CHU de Nancy se prépare à une prochaine activation du plan blanc face à la hausse des hospitalisations de patients atteints de la covid-19. Le but est d'organiser l'établissement et d'anticiper les futures hospitalisations. Il s'agit d'une réponse graduée à l'évolution de l'épidémie.

Des réflexions sont en cours depuis plusieurs jours. L'activation du plan blanc au CHU de Nancy pourrait intervenir très prochainement.

" Nous prenons le chemin de l'activation du plan blanc. On s'oriente vers cette décision puisque nous sommes face à une courbe de patients qui augmente. Il paraît donc plus prudent de préparer l'établissement " décrypte Bernard Dupont, le directeur général du CHU.

Il y actuellement une trentaine de patients atteints de la covid-19 hospitalisés au CHU de Nancy. En Meurthe-et-Moselle, il y a 81 hospitalisations contre 47 il y a 12 jours. Le nombre de personnes en réanimation est stable, 5 à Nancy.

Organiser et anticiper

L'activation du plan blanc au CHU de Nancy, ce ferait donc dans une démarche d'anticipation pour organiser l'hôpital et garantir le soin des autres patients.

Le plan permettrait de réorganiser les services et d'isoler les patients atteints de la covid-19 et de gérer les effectifs selon Bernard Dupont " Pour le moment nous ne sommes pas dans un registre de déprogrammation, il nous paraît important de continuer à prendre en charge des malades covid et des malades non covid. Il s'agit d'anticiper pour éviter de se retrouver dans une situation de débordement "