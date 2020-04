Coronavirus : le CHU de Nice reprogramme des opérations repoussées au début de la crise

Si vous avez dû repousser une opération qui n'était indispensable il y a six semaines, mais qui l'est peut-être aujourd'hui, il faut absolument vous rapprocher de votre médecin ou du centre hospitalier concerné pour savoir si elle fait partie des actes chirurgicaux à nouveaux assurés, alors que l'épidémie de coronavirus semble diminuer, même si elle n'est pas terminée. Si votre opération était programmée au CHU de Nice, vous pouvez aussi directement contacter la plateforme téléphonique de l'établissement hospitalier niçois, qui reçoit plus de 1000 appels par semaine en ce moment, contre 200 habituellement.

1.200 lits disponibles hors Covid-19 au CHU de Nice

Avec 1.200 lits disponibles aujourd'hui hors Covid-19, le CHU de Nice est à nouveau en capacité d'assurer normalement l'accueil des femmes victimes de violence, le suivi des femmes enceintes, les troubles psychiques, les anévrismes, les dialyses et la traumatologie dans les cas les plus urgents, en plus évidemment des traitements pour les maladies chroniques, cardiaques ou les cancers, maintenus pendant la crise.

La crainte d'être contaminé à l'hôpital a aussi parfois retardé certaines opérations. Un circuit spécifique a donc été imaginé pour éviter le secteur où sont traités les malades du Covid-19. Un masque et du gel hydroalcoolique sont également distribués à tous les patients dès leur entrée à l'hôpital.

15 malades du coronavirus encore en réanimation à Nice

Selon les derniers chiffres communiqués ce jeudi par le CHU de Nice, 65 patients positifs au Covid-19 sont hospitalisés, dont 15 en réanimation. Loin du pic à 40 patients en réanimation atteint à Nice il y a une quinzaine de jours. Depuis, les chiffres diminuent chaque jour. Même si la baisse du nombre d'hospitalisations reste relative depuis quelques jours.