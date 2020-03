Coronavirus : le CHU de Nîmes innove et simplifie la technique de "retournement ventral"

Les soignants innovent au CHU de Nîmes face à l’épidémie de Covid-19. La clinique du positionnement et de la mobilité vient de mettre en place une nouvelle procédure, avec le service de réanimation. Grâce à un matériel innovant, elle divise par deux le nombre de soignants nécessaires à un retournement ventral.

"En réanimation, certains patients doivent être placés sur le ventre lorsqu'ils sont sous respirateurs ce qui monopolise six soignants. Ces derniers doivent s'habiller, se déshabiller et consommer des équipements de protection précieux en ce moment." Fabrice Nouvel, Ergothérapeute de la clinique du positionnement et de la mobilité du CHU.