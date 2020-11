Coronavirus : le CHU de Nîmes rouvre la maternité aux "coparents"

Face à la situation sanitaire, le CHU de Nîmes s'adapte pour remettre en place "un dispositif afin de pouvoir accueillir les coparents, tout en protégeant les patientes et les professionnels de la périnatalité".

La maternité du CHU de Nîmes rouvre ses portes aux coparents "en toute sécurité. Une décision prise en prenant en compte la crise sanitaire liée au covid-19. La maternité de l’hôpital universitaire Carémeau met ainsi en place un dispositif afin de pouvoir "accueillir les coparents, tout en protégeant les patientes et les professionnels de la périnatalité".

Mise à disposition de tests PCR

Ce dispositif comprend des moyens de prévention et de dépistage (Tests PCR) permettant la place des coparents dans le secteur des suites de couche. "Ces modalités seront expliquées aux patientes au cas par cas selon leur parcours de soin personnalisé", explique le CHU.

Prise en charge spécifique et sécurisée

Par ailleurs, le CHU poursuit le suivi des grossesses et met en place des téléconsultations pour limiter les déplacements au centre hospitalier. Toutes les patientes bénéficient de chambres individuelles. Enfin, afin de favoriser le "zéro contact" et le respect des mesures barrières, le service a été sectorisé en haute et basse densité virale.