Coronavirus : Le CHU de Poitiers modifie ses règles de visites et ses modalités d'accès

Compte tenu du contexte sanitaire actuel et de son évolution, le CHU de Poitiers précise les modalités d’accès à ses établissements. Nouvelles règles d'accès pour les visites, les consultations, à l'hôpital, aux urgences et dans les Ehpad.

Attention si vous devez rendre visite à vos proches à l'hôpital. Compte tenu du contexte sanitaire, le CHU de Poitiers modifie les modalités d'accès à ses établissements. Les enfants et les personnes présentant des symptômes du Covid-19 ne seront plus acceptés à l'entrée. Pour les hospitalisations, à part les mineurs qui pourront recevoir leurs deux parents, les visites seront limités à une seule personne par jour et par patient. Pas d'accompagnant pour les consultations sauf si c'est absolument nécessaire. Pour les urgences en revanche, l'établissement acceptera un seul accompagnant. Enfin, dans les Ehpad, la règle c'est toujours les visites sur rendez-vous. Et dans tous les cas, il faudra venir avec un masque et respecter les gestes barrières