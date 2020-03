Coronavirus : le CHU de Poitiers prend de nouvelles mesures

Consécutivement à l’annonce du Président de la République, le CHU de Poitiers a pris des décisions immédiates concernant ses activités médicales et chirurgicales, conformément aux instructions nationales.

Pour les activités de chirurgie, les interventions non urgentes et sans perte de chance pour les patients vont être annulées et seront reportées ultérieurement.

Pour le site hospitalier de Montmorillon, ainsi que pour les sites de Châtellerault et de Loudun du Groupe hospitalier Nord-Vienne, les activités seront adaptées au regard de la disponibilité des ressources humaines.

Ces mesures visent à dégager des capacités physiques et des ressources médicales et paramédicales supplémentaires pour accueillir les patients Covid-19, notamment dans les unités de réanimation, ainsi qu’à protéger les patients les plus vulnérables. Ces mesures sont naturellement susceptibles d’évoluer dans les jours à venir.

Parallèlement, la direction étudie les capacités en ressources humaines mobilisables. Il a été demandé au personnel d’organiser, dans la mesure du possible, la garde de leurs enfants, par leurs propres moyens, afin d’être présent à leur poste de travail. Il a été demandé à chacun de faire connaitre le cas échéant ses difficultés à la direction des ressources humaines. Par ailleurs, la crèche hospitalière poursuivra son activité d’accueil.

Afin de prévenir la diffusion des virus respiratoires et de protéger les patients hospitalisés, il est rappelé ci-après les consignes en vigueur au CHU de Poitiers.

Vous êtes accompagnant ou visiteur d’un patient hospitalisé :

- visites interdites pour les personnes présentant des symptômes (rhume, toux, fièvre, nez qui coule…)

- visites interdites pour les mineurs ;

- dans les services d’hospitalisations adultes : visite d’une seule personne, par jour et par patient ;

- dans les services d’urgences adultes : un seul accompagnant par patient ;

- dans les services de pédiatrie et aux urgences pédiatriques : visites limitées aux parents ;

- dans les EHPAD et les unités de soins de longues durées (USLD) : visites déconseillées, laissées à l’appréciation de l’équipe médico-soignante.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Appelez la plateforme téléphonique d’information au 0800 130 000 (appel gratuit).

En cas de fièvre, toux, difficultés à respirer ou de retour d’une zone à risque, composez le 15.

Pour toute information, consulter le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus