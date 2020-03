Coronavirus : le CHU de Poitiers va augmenter ses capacités de dépistage

Quarante tests de plus par jour au CHU de Poitiers : c'est ce que vient d'annoncer l'ARS Nouvelle-Aquitaine, parmi les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19. Elle a décidé de continuer à tester largement les personnes présentant des symptômes.

Maintien d'un dépistage étendu

Normalement, au stade 3 de l'épidémie, seuls quatre types de population continuent à être testés : les personnes fragiles présentant des symptômes, les personnes en maison de retraite ou hospitalisées, qui présentent des symptômes, et les professionnels de santé avec symptômes.

L'ARS Nouvelle-Aquitaine a décidé de continuer de continuer à dépister largement, "car nous avons encore peu de cas" indique Michel Laforcade, son directeur. Le CHU de Poitiers, qui dépiste environ 120 personnes par jour, va passer à 160. De plus, une vingtaine de laboratoires privés pourront participer aux tests, à raison de 50 personnes chaque jour.

La médecine de ville monte en première ligne

Les médecins libéraux sont mis à contribution, notamment via la téléconsultation. Ils prendront en charge une partie des appels destinés aux centres 15 (SAMU). Si vous avez des symptômes comme la fièvre ou une toux sèche, appelez votre médecin traitant, il fera un diagnostic à distance. Dans le cas où vous souffrez de détresse respiratoire, faites le 15.

Les médecins de ville sont appelés à développer la téléconsultation. Celle-ci sera remboursée par l'Assurance Maladie. Dans certaines villes de Nouvelle-Aquitaine, comme Limoges, des médecins montent déjà un site internet commun. "Ça fait partie de la boîte à outils pour éviter tout face à face avec des personnes contaminées", affirme l'ARS.

Solidarité intra- et inter-régionale

Sur un peu plus de 1100 lits en réanimation, 482 sont actuellement disponibles. "Un nombre important car nous avons notamment déprogrammé toutes les opérations non urgentes", souligne Michel Laforcade. Ces lits pourront faire face à une nouvelle vague de cas graves dans la région, mais aussi accueillir des patients venus de région plus touchées, comme l'est de la France. "Bien sûr la solidarité fonctionnera tout en préservant le soin aux patients de notre région", ajoute le directeur de l'ARS.

Les établissements de santé de la région sont aussi en train de réfléchir à la mutualisation de leurs moyens. Des réunions sont actuellement organisées afin de mettre en place cette solidarité inter-hôpitaux.

Une nouvelle distribution de masques

Pour répondre aux inquiétudes des professionnels de santé, qui n'ont pas tous reçu de masques de protection, la région s'engage à distribuer ses stocks périmés : "souvent, ce qui ne va pas, c'est l'élastique du masque. Après avoir consulté des experts, on a décidé qu'il était possible de les donner", précise Michel Laforcade. Les collectivités locales qui disposent de tels stocks sont invités à les remettre.

Ces masques serontdistribués aux médecins libéraux (60% du stock) et aux établissements de santé (40% du stock). Les établissements médico-sociaux, comme les EHPAD, mais aussi les professions d'aide à domicile, qui réclament d'être protégées, "seront servies à hauteur de leurs besoins", assure l'ARS.