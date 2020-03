Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 , le CHU de Reims a déclenché le plan Blanc ce mercredi. L’hôpital recherche aussi d’urgence, des infirmières, aides-soignantes et tout autre personnel de santé qualifié pour renforcer ses équipes.

Coronavirus : le CHU de Reims déclenche le plan Blanc et recherche du personnel pour renforcer ses équipes

Le plan Blanc est en vigueur depuis ce mercredi 18h et "sera levé quand la situation sera stabilisée", précise le CHU de Reims dans un communiqué. Dominique De Wilde, la directrice générale du CHU a décidé la mise en oeuvre du niveau maximum du plan Blanc. Le dispositif doit permettre de mobiliser des renforts de personnels et de matériels pour assurer la continuité des soins, dans le contexte d’état d’urgence sanitaire et en prévision d’un afflux massif de patient.

Pour le moment, "le risque demeure pleinement maitrisé", explique le CHU de Reims. Le nombre de malades positifs au Covid-19 augmente mais ils sont "pris en charge dans de parfaites conditions", précise le communiqué. 25 patients été hospitalisés en réanimation au CHU ce mercredi et au moins 44 soignants sont infectés par le virus mais aucun n’est hospitalisé. Actuellement, 122 lits d’hospitalisation en médecine et 39 lits en réanimation sont dédiés aux malades du coronavirus au CHU. Quatre nouveaux lits de réanimation doit également être déployés ce vendredi.

Le CHU de Reims coopère aussi avec les autres hôpitaux publics et privés du territoire. Les patients positifs au Covid-19 qui se présentent aux urgences du CHU sont désormais pris en charge en coopération avec la clinique de Bezannes par exemple.

Besoin de renforts dès maintenant

Par ailleurs, le CHU de Reims a besoin, dès maintenant, d’aides-soignantes, d’infirmières, de techniciens de laboratoire et de tout autre professionnel de santé qualifié, pour renforcer ses équipes. Ils seront soit affectés au service de réanimation, soit dans d’autres services pour des remplacements. Notamment en médecine, en chirurgie, en obstétrique ou encore en Ehpad, précise le CHU.

Les postes seront rémunérés sur la base d’un CDD à temps plein ou à temps partiel, en fonction des souhaits des candidats, ou par une réintégration temporaire dans la fonction publique hospitalière. Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir ce questionnaire mis en ligne par le CHU de Reims.