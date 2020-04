Coronavirus : le CHU de Reims remercie ses donateurs

Depuis le début de la crise de Covid-19, le CHU de Reims reçoit de nombreux dons de particuliers et d’entreprises. Masques, sur-blouses, repas, chocolats… Les soignants remercient leurs "généreux donateurs".

"Merci à tous pour votre soutien", écrit le CHU de Reims dans un communiqué, publié ce lundi. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les personnels de l’hôpital rémois reçoivent des centaines de repas, de sur-blouses, de masques, de visières de protection et autres nombreux dons.

"Cela fait vraiment chaud au cœur de voir cet élan de générosité", indique Catherine Diallo, ingénieur blanchisserie-restauration au CHU de Reims. "Nous sommes très reconnaissants envers l’ensemble de nos donateurs qui apportent du courage à nos soignants et améliorent leur quotidien", dit-elle.

Tous les jours, avec son collègue Michel Planchard, le responsable approvisionnement et des achats alimentaires, ils distribuent les dons dans les services de soins du CHU de Reims. "Nous distribuons dans l’ensemble des services et établissements du CHU les repas qui nous ont été offerts gracieusement par les restaurateurs de Reims et de sa région, aussi bien dans les unités Covid que dans les unités non-Covid", dit-il.

Les matins entre 7h et 8h et les soirs à partir de 19h, l’équipe du pôle logistique du CHU parcourt les couloirs "avec des chariots chargés de repas, de chocolats (nombreux dons pendant la période de Pâques) ou de produits cosmétiques qui sont distribués aux soignants", précise le communiqué. Reconnaissants, les soignants postent régulièrement des photos et les diffusent sur le site du CHU ou les réseaux sociaux pour remercier leurs donateurs.

Près de 60 000 euros de dons

Le CHU de Reims a également reçu de nombreux dons financiers, de particuliers et de professionnels. Près de 60 000 euros ont déjà été collectés sur la cagnotte mise en place par le Fonds d’action de l’établissement. "Nous avons été surpris par cet élan de générosité", précise Aurélien Sourdille, le délégué général du Fonds d’action du CHU. "Nous envisageons des actions immédiates, comme l’acquisition d’électroménagers pour les salles de pause, ou l’achat de matériel de protection. Mais nous réfléchissons également à l’après, à la façon dont nous pourrions remercier nos agents pour leur dévouement durant cette période", dit-il pour améliorer le quotidien des professionnels de santé.

Plus de 3500 sur-blouses

Parmi les nombreux dons, des tablettes pour le patients, des appartements prêtés aux soignants, des visières de protection imprimées en 3D, des proposition de bénévolat, de garde d’enfants, le CHU a également reçu des centaines de sur-blouses. Pour répondre à la forte demande, "des couturières bénévoles sont venues en renfort des couturières de la blanchisserie. Elles ont réussi à confectionner plus de 3 500 sur blouses en quinze jours, à partir des nombreux dons de tissus", indique le CHU de Reims.

Si vous souhaitez soutenir les professionnels du CHU de Reims, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : covid.soutenir@chu-reims.fr