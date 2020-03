Coronavirus : le CHU de Rennes annonce une mobilisation sans précédent

Report d'une partie des examens et opérations de l'hôpital, ouvertures de lits supplémentaires en réanimation, protection des soignants et des patients, le CHU de Rennes a dévoilé son plan de bataille après les annonces d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'il faut retenir.

Plan de déprogrammation des activités non-urgentes

Le CHU de Rennes se prépare pour être prêt à tous les scénarios, c'est dans les grandes lignes, le message qu'a voulu faire passer la direction de l'hôpital Pontchaillou à Rennes, après les annonces d'Emmanuel Macron de jeudi 12 mars concernant la gestion de l'épidémie de coronavirus. Pour anticiper l'afflux probable de patients touchés par le Covid-19 dans les prochains jours, la direction a pris la décision de reporter une partie de ses examens et opérations prévues dans les différents services. "Les décisions seront prises au cas par cas, le CHU contactera chaque patient par téléphone. Aucun ne pâtira d'un manque de chance dû à ces reports", a précisé Véronique Anatole-Touzet, directrice du CHU de Rennes.

Ce plan de report des activités ne touche cependant pas les consultations comme l'a expliqué le président de la commission médicale du CHU de Rennes, le professeur Gilles Brassier :"L'esprit n'est pas du tout à l'annulation des consultations, toutes auront bien lieu".

"Nous mobilisons toutes les capacités hospitalières du CHU", Véronique Anatole-Touzet, directrice du CHU Pontchaillou

La direction l'a martelé, toutes les capacités hospitalières sont désormais mobilisées pour traverser cette épidémie. D'une part, 20 à 26 lits de médecine supplémentaires vont être ouverts dans les prochains jours. "Sur les 73 lits de réanimation du CHU, jusqu'à 48 pourront être mobilisés pour les patients contaminés par le Covid-19", a ajouté la directrice de l'hôpital tout en précisant que les urgences continueront de fonctionner normalement. Par ailleurs, toutes les mesures barrières pour protéger tant les patients que les soignants sont plus que jamais de rigueur au sein de l'établissement de santé.

D'autre part, afin de rassembler l'ensemble des forces, la direction a rappelé les annonces faites par Emmanuel Macron lors de son allocution de jeudi dernier : "les écoles seront maintenues pour les enfants des professionnels de la santé de manière à garantir la disponibilité des personnels soignants et assurer la continuité des services de santé".

1 800 appels par jour pour le SAMU

Avec la propagation de l'épidémie de coronavirus, les appels au SAMU explosent ces derniers jours. Le numéro d'urgence de Rennes comptabilise près de 700 appels en moyenne rien que pour le Covid-19. Une activité qui a doublé ces dernières 48 heures comme l'explique le professeur Louis Soulat, chef du Samu-Smur du CHU Pontchaillou : "On a environ _1 800 appels par jour depuis 48 heures_. Le rôle du 15 c'est en quelques sortes de protéger les urgences et cette phase a bien fonctionné ces derniers temps puisqu'on a enregistré une baisse d'activité aux urgences par rapport à l'année dernière".

Ne pas dramatiser davantage la situation

Alors que le CHU annonce une mobilisation jusqu'à 48 lits si nécessaire en réanimation, le professeur Matthieu Revest, infectiologue et chef de service à Pontchaillou, appelle à ne pas sur-interpréter cette mesure prise par le CHU : "48 lits en réanimation c'est énorme pour un hôpital comme le nôtre. Cela peut apparaître comme une mesure anxiogène, il ne faut pas. On se met en mesure de répondre au pire des scénarios. Personne n'est actuellement en mesure d'affirmer qu'on aura besoin d'autant de lits de réanimation, et probablement que ce n'est pas le cas. _L'immense majorité des patients infectés par le Covid-19 présentent des symptômes mineurs, c'est ça la réalité_. Une fois qu'on a dit ça, on pourra nous dire qu'on en fait trop. Mais non, parce qu'il existe une possibilité que le virus puisse toucher un grand nombre de personnes. Ce qu'on met en place c'est pour contenir l'épidémie. Si tout ce dispositif fonctionne, on ne pourra pas nous dire qu'on en a trop fait".